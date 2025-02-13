БАКУ/Trend/ - Началось поэтапное восстановление эксплуатации нефтепровода "Нефтяные Камни – Чилов – Шах-Сачи – Дюбенди".

Об этом сообщили в ответ на запрос Trend в производственном объединении «Азнефть».

"На нефтепроводе "Нефтяные Камни – Чилов – Шах-Сачи – Дюбенди", управляемом производственным объединением "Азнефть", была обнаружена утечка. Соответствующие государственные органы и другие операторы, работающие в азербайджанском секторе Каспийского моря были об этом уведомлены. Был проведен обмен информацией и скоординированы необходимые меры для устранения утечки", – говорится в заявлении компании.

После того как погодные условия стабилизировались 9 февраля, начались работы по восстановлению.

"Танкерные суда пришвартовались на Нефтяных Камнях для транспортировки нефти, минимизируя влияние на добычу, при этом обеспечив приостановку транспортировки через поврежденный трубопровод. Была остановлена утечка.

В рамках процесса ремонта был задействован дистанционно управляемый аппарат (ROV), а также мобилизована команда водолазов. Работы по подводному осмотру места инцидента были проведены, и на основе полученных данных был разработан план ремонта. Ремонтные работы были завершены к полудню 11 февраля, а с 13:30 началась поэтапная эксплуатация трубопровода", – добавили в "Азнефть".