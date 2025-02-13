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В Азербайджане продолжаются работы по развитию коконоводства и шелководства

Экономика Материалы 13 февраля 2025 21:45 (UTC +04:00)
В Азербайджане продолжаются работы по развитию коконоводства и шелководства
Фото: "Азерипак"

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут проведены очередные работы, связанные с развитием коконоводства и шелководства.

По информации Trend, в связи с этим министерство сельского хозяйства завершило соответствующую работу и заключило контракт с китайской компанией "Shandong Guangtong Silkworm Eggs Co" на сумму 127 500 манатов. Китайская компания обеспечит азербайджанских шелководов семенами шелкопряда.

Отметим, что в стране предпринимаются меры в направлении развития коконоводства, которое занимает одно из важных мест в сельском хозяйстве, в том числе реализуются различные программы и проекты. Утвержденная в 2017 году "Государственная программа развития коконоводства и шелководства в Азербайджанской Республике на 2018-2025 годы" также отражает большие усилия государства в этой сфере.

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