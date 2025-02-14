ЦБА утвердил 4 инновационных продукта для Специального режима регулирования - Тогрул Алиев

БАКУ /Trend/ - С целью развития финансовых инноваций Центральный банк Азербайджана с 2024 года внедрил Специальный режим регулирования, а также создал отдельный интернет-ресурс. На данный момент зарегистрировано 21 заявка. Из них в соответствии с установленными критериями отобраны 4 инновационных продукта, которые сейчас проходят испытания.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев.

Он также отметил, что принятие закона "О платежных услугах и системах" в 2023 году открыло новый этап для сферы платежных и финансовых технологий.

"За этот период Центральный банк лицензировал 14 организаций, предоставляющих электронные деньги, 8 платежных организаций и 1 оператора. Также продолжается расширение охвата системы мгновенных платежей и утверждены требования по "Открытому банкингу", — добавил Т.Алиев.