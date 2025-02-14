Капитальная адекватность в банковском секторе Азербайджана превысила минимальные нормативные требования в 1,7 раза - Закир Нуриев

БАКУ /Trend/ - Капитальная адекватность в банковском секторе Азербайджана превысила минимальные нормативные требования в 1,7 раза.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, совокупный капитал банковского сектора в прошлом году увеличившись на 10.8 процента (0.6 миллиарда манатов), достигнув суммы 6,2 миллиарда манатов.

Он отметил, что капитальная адекватность банковского сектора превысила минимальные нормативные требования (минимальные требования для системно значимых банков 12 процентов, для других банков 10 процентов) в 1,7 раза, составив 17,6 процента.

Председатель подчеркнул, что процентный доход сектора за прошлый год составил 4 миллиарда манатов, а объем прибыли - 1 миллиард 44.3 миллиона манатов.

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