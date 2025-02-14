Назван объем инвестиций, вложенных в работы в промпарке "Экономическая зона Аразская долина"

БАКУ /Trend/ - Более 30 процентов промпарка "Экономическая зона Аразская долина" передано в пользование предпринимателям

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве развития экономических зон, 18 субъектами предпринимательства планируется инвестировать в промпарк в общей сложности более 130 миллионов манатов, создать более 1800 постоянных рабочих мест.

"В промпарке "Экономическая зона Аразская долина", находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон, в настоящее время насчитывается 16 резидентов и 2 нерезидента. На сегодня в работу, проделанную в промпарке, резидентами инвестировано более 29,6 миллиона манатов, создано около 100 постоянных рабочих мест. В настоящее время в парке функционирует 1 предприятие, а работы по строительству более 5 предприятий продолжаются", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!