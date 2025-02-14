Активы сектора некоммерческих кредитных организаций в Азербайджане выросли

БАКУ /Trend/ - За последние 3 года активы сектора небанковских кредитных организаций (НКО) увеличились более чем в 3 раза. В настоящее время в Азербайджане насчитывается 57 НКО.

Об этом заявил сегодня начальник отдела департамента надзора за кредитными организациями Центрального банка Хайям Исмаилов во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме, сообщает Trend.

Он отметил, что за последний год активы сектора НКО выросли на 31%, достигнув 1 миллиарда манатов, что является историческим рекордом.

"Наряду с ростом активов, наблюдается увеличение и других показателей: кредитный портфель вырос на 35 процентов, обязательства увеличились на 21 проценто, а капитал увеличился на 45 процентов, составив 456 миллионов манатов. В течение последнего года прибыльность сектора возросла в 2,1 раза, достигнув 157 миллионов манатов", - сказал Х.Исмаилов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!