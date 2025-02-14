AzerGold провел семинар по месторождениям нерудных полезных ископаемых

БАКУ/ Trend/ - В ЗАО AzerGold состоялся семинар с участием соответствующих государственных структур и субъектов предпринимательства по совершенствованию управления в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых на территории страны.

На семинаре, организованном в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года “О совершенствовании управления в области использования месторождений нерудных полезных ископаемых”, были обнародованы предварительные результаты месячного оперативного анализа, проведенного с целью изучения текущей ситуации в этой области.

В отчете, подготовленном международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group, привлеченной к процессу ЗАО AzerGold, были рассмотрены текущая ситуация и перспективы в области использования месторождений нерудных полезных ископаемых, совершенствование управления на основе передового международного опыта и стандартов, экологических норм и требований, анализ проблем, с которыми сталкиваются участники рынка.

Затем были заслушаны выступления заинтересованных сторон, проведен широкий обмен мнениями по теме, заслушаны предложения предпринимателей, даны ответы на вопросы. Было подчеркнуто, что будут продолжены интенсивные встречи с участниками рынка, специализирующимися на разработке месторождений нерудных полезных ископаемых, будет проведен анализ предложений.

Напомним, что согласно Распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, Закрытому Акционерному Обществу AzerGold поручено провести анализ текущей ситуации в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых с привлечением авторитетных международных консалтинговых компаний, изучить соответствующий рынок и в зависимости от результатов проводимых анализов в течение четырех месяцев подготовить предложения по совершенствованию управления в этой сфере и представить их Президенту Азербайджанской Республики.

В то же время, ЗАО должно в течение шести месяцев подготовить предложения по совершенствованию местных стандартов с учетом международных стандартов и представить их в Кабинет Министров Азербайджанской Республики, а также принять необходимые меры по решению других вопросов, вытекающих из данного Распоряжения.