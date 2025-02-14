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AzerGold провел семинар по месторождениям нерудных полезных ископаемых

Экономика Материалы 14 февраля 2025 15:35 (UTC +04:00)
AzerGold провел семинар по месторождениям нерудных полезных ископаемых

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БАКУ/ Trend/ - В ЗАО AzerGold состоялся семинар с участием соответствующих государственных структур и субъектов предпринимательства по совершенствованию управления в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых на территории страны.

На семинаре, организованном в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года “О совершенствовании управления в области использования месторождений нерудных полезных ископаемых”, были обнародованы предварительные результаты месячного оперативного анализа, проведенного с целью изучения текущей ситуации в этой области.

В отчете, подготовленном международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group, привлеченной к процессу ЗАО AzerGold, были рассмотрены текущая ситуация и перспективы в области использования месторождений нерудных полезных ископаемых, совершенствование управления на основе передового международного опыта и стандартов, экологических норм и требований, анализ проблем, с которыми сталкиваются участники рынка.

Затем были заслушаны выступления заинтересованных сторон, проведен широкий обмен мнениями по теме, заслушаны предложения предпринимателей, даны ответы на вопросы. Было подчеркнуто, что будут продолжены интенсивные встречи с участниками рынка, специализирующимися на разработке месторождений нерудных полезных ископаемых, будет проведен анализ предложений.

Напомним, что согласно Распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, Закрытому Акционерному Обществу AzerGold поручено провести анализ текущей ситуации в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых с привлечением авторитетных международных консалтинговых компаний, изучить соответствующий рынок и в зависимости от результатов проводимых анализов в течение четырех месяцев подготовить предложения по совершенствованию управления в этой сфере и представить их Президенту Азербайджанской Республики.

В то же время, ЗАО должно в течение шести месяцев подготовить предложения по совершенствованию местных стандартов с учетом международных стандартов и представить их в Кабинет Министров Азербайджанской Республики, а также принять необходимые меры по решению других вопросов, вытекающих из данного Распоряжения.

AzerGold провел семинар по месторождениям нерудных полезных ископаемых
AzerGold провел семинар по месторождениям нерудных полезных ископаемых
AzerGold провел семинар по месторождениям нерудных полезных ископаемых
AzerGold провел семинар по месторождениям нерудных полезных ископаемых
AzerGold провел семинар по месторождениям нерудных полезных ископаемых
AzerGold провел семинар по месторождениям нерудных полезных ископаемых
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