БАКУ /Trend/ - Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал министр энергетики Парвиз Шахбазов, сообщает Trend.

"В рамках Мюнхенской конференции по безопасности мы встретились с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом. Мы обменялись мнениями о результатах COP29, в частности о важности энергетических инициатив, а также о ситуации на мировом энергетическом рынке и сотрудничестве с агентством", - говорится в публикации.

Отметим, что Международное энергетическое агентство (МЭА) как автономный международный орган было создано в Париже в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Основной целью организации является поддержка международного сотрудничества в области совершенствования структуры спроса и предложения мировых энергоресурсов и энергетических услуг.

Организация фактически осуществляет помощь странам-импортерам энергоресурсов. МЭА выступает в роли информационного центра и консультанта в интересах стран-членов. Агентство также занимается вопросами энергетической безопасности.

МЭА разработало проект дорожной карты по долгосрочному энергетическому планированию для Азербайджана в рамках программы EU4Energy, финансируемой Европейским союзом. В дорожной карте основное внимание уделяется подходам и моделям, используемым при планировании энергетической политики. Государственные органы смогут использовать в процессе энергетического планирования статистические данные, включенные в документ, и методологию их сбора, процедуры мониторинга и оценки, а также основные показатели выполнения в соответствующей области.