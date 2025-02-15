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SOCAR и АБР обсудили расширение сотрудничества в области сокращения выбросов углерода

Экономика Материалы 15 февраля 2025 10:40 (UTC +04:00)
SOCAR и АБР обсудили расширение сотрудничества в области сокращения выбросов углерода

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Азиатским банком развития (АБР) в области сокращения выбросов углерода, передает в субботу Trend со ссылкой на SOCAR.

Как сообщается, президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с директором АБР по Азербайджану Суннией Дуррани-Джамал.

В ходе встречи стороны обсудили существующие и потенциальные возможности сотрудничества, в том числе реализацию совместных проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития энергетического сектора и расширение использования возобновляемых источников энергии.

Во время беседы была представлена информация о целях SOCAR в области декарбонизации, а также о реализуемых проектах в соответствии с целями устойчивого развития. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития проектов в сфере возобновляемой энергетики, сокращения выбросов углерода, организации обмена опытом для обеспечения устойчивого развития энергетического сектора, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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