На платформу Shah Deniz Compression впервые будет проложена электрическая линия с суши

БАКУ /Trend/ - На платформу Shah Deniz Compression впервые планируется подача электрической энергии с суши.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил проектный менеджер Эльшад Магеррамли на встрече с общественностью, посвященной обсуждению проекта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и социально-экономическую сферу проекта Shah Deniz Compression (SDC).

Он отметил, что необходимая энергия для платформы Shah Deniz Compression будет впервые обеспечена через подключение к государственной линии и прокладку электрической линии с суши.

"Для этого также планируется привезти трансформаторы и ряд другого оборудования.

Конечно же ни одна платформа не может функционировать без систем безопасности и телекоммуникаций. Управление будет осуществляться дистанционно. Планируется, что компрессионная платформа Shah Deniz Compression будет подключена к Сангачальскому терминалу", — добавил он.

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