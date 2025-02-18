БАКУ /Trend/ - Крупные компании прикаспийских стран могут наладить эффективное сотрудничество в транспортной сфере.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Саид Расули в своем выступлении на панели "Грузоперевозки и транспортное сотрудничество и технико-инженерные услуги" на Экономическом форуме прикаспийских стран в Тегеране.

По его словам, отказавшись от старых методов и перейдя к цифровым транспортным коридорам, можно обеспечить интересы прикаспийских стран.

"Очень важно, чтобы страны максимально использовали экономические, торговые, грузоперевозочные и транзитные соглашения по коридорам, которые могут быть полезны для торговли в направлениях Север-Юг и Восток-Запад через Каспийское море, а также для морского, автомобильного и железнодорожного транспорта",- сказал он.

Расули отметил, что несколько прикаспийских стран уже создали возможности, которые привлекут внимание к сотрудничеству, включая такие организации, как Международный Север-Югский транспортный коридор, Ашхабадское транзитное соглашение, транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (TRACECA), соглашение о экономическом и торговом сотрудничестве прикаспийских государств, БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и Евразийский экономический союз.

Заместитель министра предложил, чтоб крупные компании прикаспийских стран могли эффективно сотрудничать в области транспорта в рамках совместной работы.

Отметим, что 17-18 февраля в Тегеране проходит Экономический форум прикаспийских стран (Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран).

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