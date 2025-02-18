ACWA Power планирует специальный проект по сортировке водных ресурсов в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компания ACWA Power планирует в Азербайджане проект, направленный на стратегическое и эффективное использование водных ресурсов для борьбы с изменением климата.

Об этом во вторник Trend заявил директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен.

Он отметил, что ACWA Power также является одной из крупнейших частных компаний в мире в области опреснения воды.

"В этом направлении ведутся переговоры с соответствующими структурами Азербайджана. Мы планируем проект, который позволит более эффективно использовать водные ресурсы для борьбы с изменением климата.

Кроме того, у нас есть планы по созданию "зеленого" коридора". Мы стремимся поддержать достижение "зеленых целей" в кратчайшие сроки", — добавил он.

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