БАКУ /Trend/ - Иран предложил создать зоны свободной торговли между прикаспийскими странами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил 1-й вице-президент Ирана Мухаммед Рза Ариф сегодня на III Экономическом форуме премьер-министров прикаспийских стран в Тегеране.

По его словам, все стороны могут обсудить создание таких зон и прийти к окончательному решению.

"Мы считаем, что сотрудничество между прикаспийскими странами и решение пяти государств позволит создать совместные зоны свободной торговли. Иранская сторона в официальном порядке направила прибрежным странам первоначальный текст соглашения о сотрудничестве в направлении создания зон свободной торговли в прикаспийских странах", - отметил Мухаммед Рза Ариф.

Он добавил, что Иран также предлагает создать "Союз прибрежных регионов прикаспийских стран", учитывая важность прибрежных регионов прикаспийских стран для развития экономического и торгового сотрудничества.

Иран объявил о готовности организовать первое заседание этого Союза в 2025 году в одной из прибрежных провинций.

Отметим, что 17-18 февраля в Тегеране проходит Экономический форум прикаспийских стран (Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!