Увеличился торговый оборот Азербайджана с прикаспийскими странами - Али Асадов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля в столице Исламской Республики Иран, Тегеране, состоялся III Каспийский экономический форум.

Участники форума сначала ознакомились с Домом инноваций и технологий в рамках Тегеранской международной выставки, сообщает Trend.

Затем главы правительств прикаспийских государств провели переговоры в ограниченном составе. На переговорах был рассмотрен ряд важных вопросов пятистороннего сотрудничества на Каспии.

Далее состоялось пленарное заседание III Каспийского экономического форума.

Выступая на заседании, премьер-министр Али Асадов отметил, что Каспийский экономический форум является важной платформой для обсуждения актуальных вопросов экономического и торгового сотрудничества между прикаспийскими государствами.

Отмечено, что в Совместном коммюнике Второго форума, состоявшегося в Москве в 2022 году, подтверждена заинтересованность сторон в увеличении товарооборота, укреплении инвестиционной привлекательности региона и экономической конкурентоспособности прикаспийских государств.

А.Асадов отметил динамичное развитие экономико-торгового сотрудничества между Азербайджаном и прикаспийскими государствами.

"Отрадно, что торговый оборот Азербайджана с прикаспийскими странами на конец 2024 года вырос более чем на 6 процентов", - сказал он.

Отметив важность вступления в силу в 2023 году Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между правительствами прикаспийских государств, подписанного в Актау в 2018 году, А.Асадов выразил уверенность в том, что реализация данного соглашения будет способствовать развитию практических мероприятий в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, туризма и других секторов.

Было подчеркнуто, что сегодня между прикаспийскими государствами на разных уровнях существует ряд форматов и механизмов взаимодействия, создается прочная договорно-правовая база по отраслевому сотрудничеству, проведена серьезная работа по реализации принятых на самом высоком уровне решений и соглашений.

"Безусловно, в связи с этим Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в Актау в 2018 году, является базовым документом для всестороннего сотрудничества на Каспии", - добавил премьер-министр.

После Второго форума в транспортном секторе были достигнуты важные соглашения, создающие благоприятные условия для превращения региона в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой.

Участникам форума была представлена информация о роли Азербайджана в развитии международных транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", успешная деятельность которых охватывает интересы всех стран региона.

Было подчеркнуто, что, учитывая рост грузоперевозок через территорию Азербайджана, наша страна вкладывает дополнительные средства в повышение пропускной способности этих коридоров за счет модернизации транспортной инфраструктуры.

"Мы считаем, что прикаспийские государства должны продолжать свои усилия, чтобы Каспий оставался морем мира, гармонии, добрососедства и эффективного международного сотрудничества. Это, в первую очередь, требует от нас принятия решительных мер по обеспечению безопасности и стабильности в Каспийском море", - сказал премьер-министр.

Касаясь дополнительных перспектив, открывающихся благодаря возможностям реализации проектов в области "зеленой" энергетики и цифровых технологий, А.Асадов отметил, что сотрудничество в этих важных сферах обеспечивает региону стабильное и экологически безопасное будущее.

"В связи с этим я хотел бы отметить важность климатической конференции COP29, которая впервые была проведена в нашем регионе. Проведение такого знаменательного международного мероприятия подтверждает важность Каспийского региона в глобальной климатической повестке дня и способствует активному привлечению инвестиций в экологически чистые технологии и устойчивое развитие", - добавил глава правительства.

Было отмечено, что нынешнее состояние окружающей среды Каспийского моря вызывает серьезную озабоченность в прикаспийских государствах и требует комплексного подхода к решению экологических проблем Каспия.

А.Асадов отметил, что вопросы обмеления Каспийского моря стали предметом всестороннего обсуждения на VI Каспийском саммите глав государств.

"Для выявления причин и определения мер по предотвращению обмеления Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с инициативой создания экспертной группы", - отметил он.

Была выражена надежда на скорое завершение всех необходимых соглашений, которые позволят организовать первое заседание рабочей группы в Баку.

По итогам пленарного заседания было принято коммюнике III Каспийского экономического форума.

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