Азербайджан увеличивает инвестиции в транспортные коридоры “Восток-Запад” и “Север-Юг” - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Ввиду роста грузопотока через территорию Азербайджана наша страна инвестирует дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг" посредством модернизации транспортной инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на пленарной сессии III Каспийского экономического форума в Иране, сообщает Trend.

Он отметил, что с момента проведения Второго форума были достигнуты важные договоренности в транспортной сфере, которые создают благоприятную почву для превращения региона в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой.

Участникам форума также была представлена информация о роли Азербайджана в развитии международных транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", успешная деятельность которых охватывает интересы всех стран региона.

"Считаем, что прикаспийские государства должны и далее прилагать усилия для того, чтобы Каспийское море продолжало оставаться морем мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества. Это, в первую очередь, требует от нас принятия решительных мер по обеспечению безопасности и стабильности на Каспийском море", - сказал премьер-министр.

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