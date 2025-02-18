Нынешнее состояние окружающей среды Каспия требует комплексного подхода к решению экологических проблем – Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Нынешнее состояние окружающей среды Каспийского моря вызывает серьезную озабоченность в прикаспийских государствах и требует комплексного подхода к решению экологических проблем Каспия.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на пленарном заседании III Каспийского экономического форума.

"Вопросы обмеления Каспийского моря стали предметом всестороннего обсуждения на VI Каспийском саммите глав государств. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с инициативой создания экспертной группы для выявления причин обмеления и определения мер по его предотвращению", - подчеркнул он.

Была выражена надежда на скорейшее завершение всех необходимых согласований, что позволит организовать первое заседание рабочей группы в Баку.

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