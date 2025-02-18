ЦБА начал оценку заявок на участие в Специальном режиме регулирования

БАКУ /Trend/ - Продолжаются процессы по этапам, определяемым Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в рамках организации и управления деятельностью в Специальном режиме регулирования.

Как сообщили во вторник Trend в ЦБА, всего по итогам первого этапа поступило 14 заявок на участие в Специальном режиме регулирования.

"Поступающие заявки связаны с тестированием инновационных продуктов в области виртуальных активов, кредитования, а также в других областях страхования и финансовых рынков. В настоящее время Центральным банком начат процесс предварительной оценки заявок. На следующем этапе предусмотрено рассмотрение заявок и проведение итоговой оценки. На этом этапе будет проведена оценка заявок на соответствие требованиям и принято окончательное решение", - говорится в сообщении ЦБА.

Напоминаем, что Специальный режим регулирования — это свод правил, включающий меры по тестированию инновационных финансовых продуктов в ограниченном масштабе и под контролем Центрального банка. Участник Специального режима регулирования будет проводить испытания инновационного финансового продукта на основе контракта, заключенного с Центральным банком. Ожидается внедрение в финансовые рынки инновационных продуктов, которые соответствуют критериям Специального режима регулирования и успешно прошли испытания.

Ожидается, что Специальный режим регулирования внесет значительный вклад в защиту прав потребителей, эффективное управление потенциальными рисками, которые могут возникнуть в финансовом секторе, и в целом в повышение доверия к финансовой системе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!