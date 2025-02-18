Рассматривается проект Offshore Wind на Каспии - официальный представитель ACWA Power

БАКУ /Trend/ - Рассматривается проект под названием Оffshore Wind для развития ветроэнергетики в Каспийском море,

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен во время медиатура на ветряную электростанцию "Хызы–Абшерон".

По его словам, одним из ведущих и стратегических проектов Азербайджана является "зеленый" коридор", по которому Азербайджан сможет поставлять в Европу не только нефть и газ, но и "зеленую" энергию".

В рамках проекта планируется развитие коридоров для транспортировки энергетических ресурсов из Азербайджана в Европу, а также из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан. Кроме того, планируется открытие энергетического коридора из Нахчывана в Турцию.

С.Гювен отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с соответствующими структурами в Азербайджане для реализации этих инициатив.

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