Названа ожидаемая дата возобновления железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Грузией

БАКУ /Trend/ - Железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Грузией может возобновиться первого мая, сообщает Trend.

Данный вопрос обсуждался на встрече вице-премьер-министра, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

Стороны рассмотрели вопрос о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном, запланированного на 1 мая текущего года.

"Пассажирские железнодорожные перевозки имеют большое значение для нашего туризма. В ходе встречи с азербайджанским коллегой мы также обсудили прогноз поставок на этот год. Обмен планами и видением крайне важен, чтобы при максимальной координации мы могли повысить конкурентоспособность как в регионе, так и на международном уровне", - отметил Леван Давиташвили.

Отдельное внимание было уделено растущей роли Среднего коридора и мерам, предпринимаемым при активном участии обеих сторон для повышения его конкурентоспособности и привлечения дополнительных грузов.