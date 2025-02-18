АБР и Азербайджан обсудили вопросы стимулирования инвестиций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова со страновым директором Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Суннией Дуррани-Джамал.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает Trend.

Согласно информации, на встрече были рассмотрены приоритеты социально-экономического развития и стимулирования инвестиций для страны в среднесрочном периоде, а также области, которые будут охвачены стратегией партнерства стран АБР (2025-2029).

"Основными направлениями сотрудничества с АБР в предстоящий период будут поддержка устойчивой, диверсифицированной экономики и "зеленого" роста, укрепление частного сектора, развитие человеческого капитала, цифровизация и стимулирование бизнес-решений, соответствующих климатическим вызовам", - отмечается в публикации.

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