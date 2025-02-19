ВПЕРВЫЕ - «Зеленые кредиты для предпринимателей от Банка Республика

Клиенты, взявшие «зеленый кредит» в Банке Республика, смогут получить кэшбэк до 15%

Банк Республика, всегда поддерживавший развитие реального сектора экономики нашей страны, продолжает свой инновационный подход и впервые предлагает предпринимателям продукт «Зеленый кредит».

Этот новый финансовый инструмент предлагается в рамках кредитной линии EU4Business-EBRD. Он является совместным проектом ЕС и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), направленным на поддержку экологически устойчивых проектов и повышение энергоэффективности микро, малых и средних предприятий.

Максимальный срок кредита – до 5 лет, максимальная сумма – эквивалент до 3 миллионов евро (кредиты выдаются в манатах).

«Зеленый кредит» предлагает предпринимателям множество уникальных преимуществ:

• Кэшбэк до 15%: При поддержке Европейского Союза часть основной суммы кредита возвращается. Это снижает финансовую нагрузку на предпринимателей и делает инвестиции более выгодными;

• Простые и быстрые процедуры: Минимальный пакет документов и оперативное рассмотрение заявок позволяют быстро получить одобрение кредита;

• Энергоэффективность: Благодаря новым технологиям и оборудованию операционные расходы значительно снижаются;

• Экологические преимущества: Переход на более чистые технологии способствует защите окружающей среды;

Для предпринимателей, желающих воспользоваться «Зеленым кредитом», существуют следующие требования:

• Компания должна находиться в частной собственности минимум на 51%;

• Предприниматели должны быть зарегистрированы в Азербайджане и вести деятельность в соответствии с законодательством страны;

• Компания должна соответствовать требованиям партнерских финансовых учреждений;

• Число сотрудников предприятия должно быть менее 250 человек.

«Зеленый кредит» может быть использован в различных отраслях:

• Сельское хозяйство: Внедрение современных технологий в таких традиционных сферах, как животноводство, птицеводство, садоводство и земледелие;

• Производство продуктов питания: Проекты, связанные с переработкой и хранением фруктов и овощей, производством молочных продуктов, чая, кофе, пива, вина и хлеба;

• Промышленные сектора: Производство хлопка, тканей, резины, пластика, стекла, мебели и другой промышленной продукции.

Инвестируйте в зеленые технологии сегодня – создавайте экологичное будущее для следующих поколений!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.