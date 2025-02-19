ЦБ Азербайджана утвердил "Руководство по "зеленым" кредитам и кредитам, связанным с устойчивостью"

БАКУ /Trend/ - Одним из основных столпов "Дорожной карты по устойчивому финансированию: 2023-2026" Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является формирование экосистемы устойчивых финансовых потоков. В этом направлении правление Центрального банка утвердило "Руководство по "зеленым" кредитам и кредитам, связанным с устойчивостью".

Об этом Trend сообщили в ЦБА.

Согласно информации, основная цель данного документа - обеспечить формирование и продвижение кредитования, связанного с экологичностью и устойчивостью. Руководство разработано с учетом "Green Loan Principles" и "Sustainability-Linked Loan Principles", которые широко используются на международных финансовых рынках. В документе определены рекомендации кредитным организациям по выдаче кредитов, связанных с экологичностью и устойчивостью.

Руководство содержит рекомендации по разработке внутренней политики и правил кредитных организаций в отношении управления кредитным портфелем, связанным с экологичностью и устойчивостью, а также по определению структуры управления в целом.

С документом "Руководство по "зеленым" кредитам и кредитам, связанным с устойчивостью" можно ознакомиться по ссылке ниже:

https://uploads.cbar.az/assets/bac813a8cef6b067a93593180.pdf

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