Организации электронных денег и платежные организации, лицензированные Центральным банком, подключаются к SWIFT

БАКУ /Trend/ - Организации электронных денег и платежные организации, лицензированные Центральным банком Азербайджана, начали подключаться к сети SWIFT.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на регулирующий орган.

Согласно информации, в Центральном банке состоялась совместная встреча делегации организации SWIFT и группы пользователей SWIFT, состоящей из представителей коммерческих банков и соответствующих финансовых учреждений. В ходе встречи были обсуждены текущие и будущие программы действий, реализуемые организацией SWIFT, стратегические цели, в том числе цели по трансграничным платежам стран G20.

Выступая на встрече, заместитель председателя Центрального банка Вусал Халилов, говоря о проводимых реформах и стратегических приоритетах в платежных системах, отметил, что очень важно, чтобы финансовые институты и стратегические партнеры были хорошо знакомы со Стратегией развития финансового сектора Центрального банка на 2024-2026 годы и обращали внимание на инициативы, отмеченные в этом контексте.

"В то же время в настоящее время, наряду с банками, подключение к сети SWIFT лицензированных Центральным банком организаций электронных денег и платежных организаций рассматривается как один из важнейших показателей развития финтех-сферы и начало следующего этапа в финансовом секторе", - отметил он.

Затем состоялся обмен мнениями о динамике платежных операций в Азербайджане, текущем состоянии национальной платежной инфраструктуры страны, проделанной работе по переходу на международный стандарт ISO20022 и перспективах развития платежных услуг.

В то же время на встрече были проведены практические обсуждения инновационных платежных решений, реализованных в Азербайджане в рамках сотрудничества с организацией SWIFT. Также состоялись выступления представителей коммерческих банков на соответствующие темы.

Центральный банк в рамках сотрудничества с соответствующими государственными структурами и международными организациями продолжает реализацию проектов и стратегических инициатив по развитию электронных платежных систем и расширению безналичных расчетов в стране.

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