Начальник Государственной налоговой службы Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики Джавид Кенгерли освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в четверг Trend, распоряжение об этом подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.

Другим распоряжением Б.Мамедова до назначения нового начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской АР временное исполнение обязанностей этой должности было возложено на заместителя начальника Службы Турала Расим оглу Абдулзаде.

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