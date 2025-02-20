Банк АВВ представил важную услугу для корпоративных клиентов

Состоялась встреча группы пользователей SWIFT, организованная по инициативе Центрального банка Азербайджана и Всемирного межбанковского финансово-телекоммуникационного сообщества (SWIFT). В мероприятии приняли участие представители банков, работающих в нашей стране и использующих услуги SWIFT.

На встрече Банк АВВ представил услугу "G4C", разработанную в партнерстве с SWIFT. Теперь корпоративные клиенты могут с помощью интернет-банкинга отслеживать переводы, поступающие из-за рубежа в иностранных валютах, и контролировать статус операций.

Это одно из инновационных решений, которые Банк АВВ внедрил в банковский сектор страны. До появления этой возможности от Банка АВВ, клиенты могли отслеживать только переводы, отправленные из Азербайджана за границу в иностранной валюте. Теперь благодаря запуску услуги G4C корпоративные клиенты могут контролировать статус переводов в страну и из страны с помощью Интернет-банкинга.

Во время встречи обсудили предстоящий запуск продуктов “Pre-validation” и “Swiftref”, которые Банк ABB скоро представит своим клиентам в рамках сотрудничества со SWIFT.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.