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Обсуждено проведение очередного заседания Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Израилем

Экономика Материалы 20 февраля 2025 17:22 (UTC +04:00)
Обсуждено проведение очередного заседания Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Израилем
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы повестки, связанные с экономическим сотрудничеством между Азербайджаном и Израилем и проведением очередного заседания Совместной межправительственной комиссии.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.

Согласно информации, обсуждения были проведены на встрече в формате видеоконференции в министерстве финансов Израиля с министром, сопредседателем Совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии Зеэвом Элкином.

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