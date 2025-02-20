Обсуждено проведение очередного заседания Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Израилем

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы повестки, связанные с экономическим сотрудничеством между Азербайджаном и Израилем и проведением очередного заседания Совместной межправительственной комиссии.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.

Согласно информации, обсуждения были проведены на встрече в формате видеоконференции в министерстве финансов Израиля с министром, сопредседателем Совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии Зеэвом Элкином.

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