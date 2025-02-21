В Дашкесане состоялась встреча с местными предпринимателями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО AzerGold провела встречу с юридическими и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в Дашкесанском районе.

На встрече, организованной в исполнительной власти Дашкесанского района, присутствовали заместитель главы исполнительной власти района Вугар Мамедов, начальник отдела закупок и управления цепочкой поставок ЗАО AzerGold Аминага Дадашов, представители Гянджа-Дашкесанского регионального филиала Государственного агентства занятости, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, а также местные предприниматели.

Встреча была организована с целью поощрения участия местных предпринимателей в конкурсах на закупки, организованных ЗАО AzerGold, осуществляющим активную добывающую и производственную деятельность в Дашкесанском районе, на основе требований национального законодательства и прогрессивного международного опыта.

На встрече предпринимателям была предоставлена обширная информация о правилах закупок, применяемых акционерным обществом, подробно описаны порядок подачи заявок на конкурсы, порядок участия. Участникам мероприятия также была предоставлена подробная информация о планировании участия в закупках, показателях квалификационного соответствия, исполнении контракта, закупочной документации, представлении и оценке предложений, изучении результатов и механизмах контроля процесса.

Было отмечено, что в результате системных и последовательных мер, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в направлении развития предпринимательства в нашей стране, работы по совершенствованию законодательной базы, упрощению административных процедур и применению налоговых льгот для предпринимателей созданы широкие возможности. Чтобы максимально использовать эти возможности, повысить занятость, экономическую активность в регионах, внести устойчивый вклад в экономическое благополучие региона, субъекты микро, малого, среднего и крупного предпринимательства должны постоянно активно участвовать в процессах закупок.

В конце был проведен обмен мнениями с предпринимателями, даны ответы на интересующие их вопросы.