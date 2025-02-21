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Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в области фондового рынка

Экономика Материалы 21 февраля 2025 17:47 (UTC +04:00)
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в области фондового рынка

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждено усиление сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в области развития фондового рынка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Обсуждение состоялось во время визита председателя ЦБ Азербайджана Талеха Кязимова в Объединенные Арабские Эмираты на Бирже ценных бумаг Абу-Даби.

В ходе визита была проведена презентация для ознакомление с деятельностью биржи, а также представлена информация о ключевых направлениях ее работы.

Стороны обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества и потенциал для совместных усилий по поддержке развития фондовых рынков обеих стран.

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