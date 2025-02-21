Япония надеется на успешное сотрудничество с Азербайджаном в сфере "зеленых" технологий - посол

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что Япония и Азербайджан продолжат укреплять сотрудничество в сфере экологии.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Кацуи Ватанабэ на торжественном приеме в Баку по случаю дня рождения Императора Нарухито.

"В прошлом году конференция COP29 проходила здесь, в Азербайджане. Проведение этого мероприятия в стране, демонстрирующей амбициозные усилия в области "зеленого" роста, стало важным шагом к созданию устойчивого общества будущего. Хотел бы еще раз выразить свое уважение правительству Азербайджана за успешное руководство COP29 в качестве принимающей стороны.

Кроме того, надеюсь, что Япония и Азербайджан продолжат тесное сотрудничество в новых сферах, стремясь к скорейшему созданию "зеленого" общества", - сказал он.

Посол подчеркнул, что страны продолжат совместную работу в области устойчивого развития, включая инвестиции японских компаний в экологически чистые технологии.

"За три десятилетия дипломатических отношений наши страны значительно сблизились во многих сферах — от политики и экономики до культуры и образования", - добавил Кацуи Ватанабэ.