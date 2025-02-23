Азербайджан сократил импорт фармацевтической продукции

БАКУ /Trend/ - В январе этого года объем импортированной в Азербайджан фармацевтической продукции составил 2,7 тыс. тонн.

Стоимость импорта составила 51,8 млн долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт фармацевтической продукции снизился на 1 000 тонн, или на 27,8% в количественном выражении, и вырос на 14%, до 6,4 млн долларов США в стоимостном выражении.

Так, в январе 2024 года объем импортированной в Азербайджан фармацевтической продукции составил 3,7 тыс. тонн, а стоимость - 45,4 млн долларов США.

Отметим, что в прошлом месяце импорт фармацевтической продукции составил 2,53% от общего объема импорта.