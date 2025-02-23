Азербайджан увеличил расходы на импорт черных металлов и изделий из них

БАКУ /Trend/ - В январе объем импортированных в Азербайджан черных металлов и изделий из них составил 104 503 тонны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, объем затрат на импорт составил 100,4 миллиона долларов США. Показатели увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27 574 тонны или на 35,8 процента в количественном выражении и на 20,9 миллиона долларов США или на 23,3 процента в стоимостном выражении.

Так, в январе 2024 года объем импортированных в Азербайджан черных металлов и изделий из них составил 76 929 тонн, а стоимость - 89,5 миллиона долларов США.

Отметим, что в прошлом месяце импортированные черные металлы и изделия из них составили 7,84 процента от общего объема импорта страны.