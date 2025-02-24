Кредитное страхование жизни от Yelo Bank

Жизнь всегда полна неожиданных сюрпризов. Строя большие планы, важно быть готовым к возможным рискам. Услуга «Кредитное страхование жизни», предлагаемая Yelo Bank, обеспечивает дополнительную защиту заемщикам. Она поможет вам с легкостью реализовать свои планы, сохранив финансовую стабильность вашей семьи.



Эта услуга гарантирует, что страховая компания покроет кредитную задолженность клиента в случае его полной нетрудоспособности, вызванной смертью, болезнью или несчастным случаем. Таким образом, ваша семья сможет сохранить финансовую стабильность даже в непредвиденных ситуациях.



Оформить «Кредитное страхование жизни» можно как при заказе кредита онлайн в мобильном приложении Yelo, так и при оформлении кредита в отделениях банка.



Для получения дополнительной информации позвоните в колл-центр 981 или перейдите по ссылке, чтобы заказать кредит онлайн: https://bit.ly/kreditle



Вас интересуют банковские услуги и кредит (https://www.yelo.az/az/individuals/loans/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!