Жизнь всегда полна неожиданных сюрпризов. Строя большие планы,
важно быть готовым к возможным рискам. Услуга «Кредитное
страхование жизни», предлагаемая Yelo Bank, обеспечивает
дополнительную защиту заемщикам. Она поможет вам с легкостью
реализовать свои планы, сохранив финансовую стабильность вашей
семьи.
Эта услуга гарантирует, что страховая компания покроет кредитную задолженность клиента в случае его полной нетрудоспособности, вызванной смертью, болезнью или несчастным случаем. Таким образом, ваша семья сможет сохранить финансовую стабильность даже в непредвиденных ситуациях.
Оформить «Кредитное страхование жизни» можно как при заказе кредита онлайн в мобильном приложении Yelo, так и при оформлении кредита в отделениях банка.
Для получения дополнительной информации позвоните в колл-центр 981 или перейдите по ссылке, чтобы заказать кредит онлайн: https://bit.ly/kreditle
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Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Кредитное страхование жизни от Yelo Bank
Жизнь всегда полна неожиданных сюрпризов. Строя большие планы,
важно быть готовым к возможным рискам. Услуга «Кредитное
страхование жизни», предлагаемая Yelo Bank, обеспечивает
дополнительную защиту заемщикам. Она поможет вам с легкостью
реализовать свои планы, сохранив финансовую стабильность вашей
семьи.