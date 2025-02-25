БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет количество природных явлений в Азербайджане увеличилось более чем в 3 раза.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня начальник отдела международного сотрудничества и исследований Фонда аграрного страхования Азер Мамедов на мероприятии на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы", проходящем в Баку.

Он отметил, что в указанный период количество случаев града увеличилось в 3 раза, наводнений — в 12 раз, а дней с сильными ветрами и бурями — в 18 раз.

"Это еще раз подтвердило важность механизма аграрного страхования. В целом, Фонд аграрного страхования охватывает страхование продукции животноводства, растениеводства и агрокультуры.

С 2020 года, то есть после начала деятельности Фонда аграрного страхования, наблюдался резкий рост собранных страховых взносов. Так, до 2024 года в рамках аграрного страхового механизма было собрано 14,2 миллиона манатов страховых взносов",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!