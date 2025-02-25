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Утвержден состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 25 февраля 2025 16:20 (UTC +04:00)
Утвержден состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (ФОТО)
Фото: Ассоциация Банков Азербайджана

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - 21 февраля состоялось общее собрание Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Об этом Trend сообщили в AБA.

Открывая заседание вступительным словом, Президент АБА Закир Нуриев проинформировал о вопросах повестки дня заседания.

Согласно информации, в повестку дня вошли: общий и финансовый отчет о деятельности АБА и его дочерних структур за 2024 год, план работы на 2025 год, мероприятия, приуроченные к 35-летию основания АБА и 25-летию Азербайджанского банковского учебного центра, а также утверждение состава президиума и Аудиторского комитета АБА.

На заседании были проведены обсуждения по вышеуказанным вопросам, по результатам которых приняты соответствующие решения.

Президиум АБА утвержден в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета ОАО Rabitəbank Закир Нуриев - президент АБА;

Председатель правления ОАО ABB Аббас Ибрагимов - вице-президент АБА;

Председатель правления ОАО PASHA Bank Джавид Гулиев;

Председатель правления ОАО Kapital Bank Фарид Гусейнов;

Председатель Наблюдательного совета ОАО XalqBank Асим Маммадли;

Председатель Наблюдательного совета ОАО Bank Respublika Шакир Рагимов;

Председатель Наблюдательного совета ОАО Bank of Baku Эльчин Исаев;

Председатель Наблюдательного совета ОАО UniBank Эльдар Гарибов;

Председатель правления ОАО YapıKrediBank Azerbaycan Дженк Юксель;

Председатель правления ОАО Ziraatbank Сельджук Демир;

Председатель правления НКО AqrarKredit Мамед Мусаев;

Отметим, что AБA была основана в 1990 году. Основная цель ассоциации — защита интересов членов, оказание бизнес-услуг и координация их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 28 организаций, включая 22 банковских и 2 небанковских кредитных учреждения, а также 4 другие организации.

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Утвержден состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (ФОТО)
Утвержден состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (ФОТО)
Утвержден состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (ФОТО)
Утвержден состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (ФОТО)
Утвержден состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (ФОТО)
Утвержден состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (ФОТО)
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