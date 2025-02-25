В Азербайджане будут застрахованы пчеловодческие хозяйства

БАКУ /Trend/ - В планах Фонда аграрного страхования на 2025 год страхование пчеловодческих хозяйств.

Об этом сказал сегодня председатель правления Фонда аграрного страхования Азербайджана Фуад Садыгов на мероприятии "Аграрное страхование в Азербайджане: развитие и перспективы", сообщает Trend.

Он отметил, что планируется увеличить показатель по страхованию продуктов растениеводства, который на сегодня составляет 41.

По словам Ф.Садыгова, эта работа будет проводиться поэтапно, и, кроме того, будут проводиться тренинги.