ЕАЭС и Иран готовятся к вступлению в силу соглашения о свободной торговле - Лавров

БАКУ /Trend/ - Ожидаем в ближайшее время вступление в силу Межправительственного соглашения между членами Евразийского экономического союза и Ираном о свободной торговле.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

"В ближайшие месяцы будут определены сроки проведения заседания Межправительской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Контакты у нас продолжаются и в многостороннем формате, прежде всего в контексте получения Ираном статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Конечно, это подтолкнет товарооборот на всем нашем пространстве с иранскими соседями", - сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что торговые отношения между Ираном и Россией демонстрируют позитивную динамику.

"В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 13 процентов и есть все основания полагать, что тенденция эта сохранится", - добавил российский министр.