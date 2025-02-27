В Азербайджане прошло заседание подгруппы по стимулированию оборота экологически чистого транспорта

БАКУ /Trend/ - 27 февраля 2025 года состоялось заседание подгруппы по стимулированию оборота экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры при рабочей группе "Физическая инфраструктура" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, возглавляемой министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. Заседание было посвящено приоритетным задачам на 2025 год.

Как сообщает Trend, в заседании приняли участие уполномоченные представители cекретариата Комиссии, министерства цифрового развития и транспорта, министерства экономики, Государственного таможенного комитета, а также представители частного сектора и бизнес-ассоциаций.

В рамках заседания состоялись обсуждения хода реализации структурами-членами подгруппы мер, определенных в протоколе заседания подгруппы от 27 января.

Кроме того, был представлен и обсужден "Обзор текущей ситуации в автомобильном секторе Азербайджана: тенденции, вызовы и предложения", а также обсуждены новые мероприятия, которые будут включены в итоговый проект Дорожной карты на 2025 год.

На встрече с активным участием представителей частного сектора, в том числе автомобильных дилеров, были проведены эффективные обсуждения и выдвинуты предложения, вытекающие из соответствующих вызовов и предстоящих задач.

В заключение было решено доработать и представить на утверждение проект Дорожной карты на 2025 год, а также дать поручения по предстоящим задачам.

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