Интерес мировых банков к золотым резервам резко возрос - БФБ

БАКУ /Trend/ - В последнее время центральные банки практически всех стран проявляют значительный интерес к увеличению своих золотых резервов.

Как передает Trend, об этом сообщила ведущий экономист отдела развития продукции Бакинской фондовой биржи (БФБ) Улькер Ахмедова на тренинге для представителей СМИ, проведенном сегодня Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана.

Она отметила, что центральные банки Китая и Индии заняли лидирующие позиции по увеличению золотых резервов в мире.

"В Азербайджане же золотые резервы Центрального банка и Государственного нефтяного фонда в 2024 году достигли 67 миллиардов долларов. Отсюда мы можем определить соотношение резервов к внешнему заимствованию. Чем выше этот коэффициент, тем более защищенной и стабильной будет экономика. По сравнению с 2018 годом этот показатель в стране вырос с 2,9 до 7,7. Мы можем считать это очень хорошим результатом", - сказала У.Ахмедова.

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