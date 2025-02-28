Сегодня состоится Хорватско-Азербайджанский инвестиционный форум

БАКУ, Trend – Сегодня в Хорватии состоится Хорватско-Азербайджанский инвестиционный форум.

Как сообщает Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

"Сегодня вместе с коллегами мы начинаем рабочий визит в Хорватию. В рамках визита проведем встречи с представителями правительства этой страны, в ходе которых обсудим двусторонние экономические отношения. Кроме того, примем участие в Хорватско-Азербайджанском инвестиционном форуме", – отметил министр.