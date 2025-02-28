Обсуждено увеличение взаимных инвестиций между Азербайджаном и Хорватией

БАКУ /Trend/ - Обсуждено увеличение объема торговли и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Хорватией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

Отмечается, что в рамках визита в Хорватию с премьер-министром Андреем Пленковичем были рассмотрены приоритеты повестки азербайджано-хорватского стратегического партнерства и экономического сотрудничества, возможности увеличения объема торговли и взаимных инвестиций, расширения сотрудничества в энергетической сфере, а также укрепления деловых связей.

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