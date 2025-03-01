Азербайджанские банки не ожидают изменений в спросе на бизнес-кредиты в первом квартале

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские банки прогнозируют, что в первом квартале текущего года общий спрос на бизнес-кредиты, включая микрокредитование, останется без изменений.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на результаты опроса Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по кредитованию.

Факторами, ужесточившими стандарты кредитования в четвертом квартале 2024 года, стали склонность банков к риску и стоимость финансирования.

Согласно ответам опрошенных банков, в IV квартале 2024 года наблюдался рост спроса на кредиты, выданные субъектам микрокредитования и крупным субъектам предпринимательства. Основным фактором увеличения спроса была потребность бизнеса в оборотных средствах, связанная с расширением деятельности заемщиков.

По данным опроса, несмотря на неизменность стандартов кредитования для микро- и крупного предпринимательства, в IV квартале 2024 года произошло ужесточение требований к субъектам малого и среднего бизнеса (МСП). Банки ожидают, что в следующем квартале кредитные стандарты в целом останутся неизменными, за исключением МСП, для которых ужесточение продолжится.

Изменения в стандартах бизнес-кредитов в основном проявляются в повышении маржи и стоимости кредитов для заемщиков с повышенным риском.

В целом результаты опроса показывают, что темпы роста бизнес-портфеля банков сохранятся и в следующем квартале.

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