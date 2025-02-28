Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана с Хорватией по переходу на "зеленую" энергию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита министра экономики Микаила Джаббарова в Хорватию состоялись встречи с рядом официальных лиц и руководителей компаний этой страны.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало министерство экономики Азербайджана.

На деловом обеде с министром экономики Хорватии и сопредседателем Совместной комиссии по продвижению экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией Анте Шушняром были обсуждены вопросы развития торговых отношений между нашими странами, поощрение инвестиций и перспективы совместной деятельности в сферах энергетики, туризма, фармацевтики и транзитных перевозок.

На встрече с министром охраны окружающей среды и "зеленого" перехода Хорватии Марией Вучкович состоялся обмен мнениями по вопросам диверсификации совместной деятельности в энергетическом секторе, являющемся важной сферой партнерства наших стран. Были оценены возможности сотрудничества по инициативам, поддерживающим переход к "зеленой" энергетике и эффективные действия по борьбе с изменением климата.

В ходе встречи с главой хорватской компании Prvo Plinarsko Drushtvo (PPD) Павао Вуйноваком прошел обмен мнениями о потенциале сотрудничества компании с Азербайджаном и возможностях координации деятельности в сферах энергетики и пищевой промышленности.

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