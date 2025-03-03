Казахская Air Astana открывает дополнительный рейс по маршруту Алматы-Баку в связи с праздником Новруз

АСТАНА /Trend/ – Казахстанская авиакомпания Air Astana выполнит дополнительный рейс по маршруту Алматы-Баку для удовлетворения увеличившегося спроса на пассажирские перевозки в дни празднования Новруза.

Как передает Trend, об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства транспорта Казахстана.

По информации комитета, с 16 по 30 марта 2025 года будет выполнено всего 120 дополнительных рейсов. Один из таких рейсов будет организован Air Astana по маршруту Алматы-Баку.

В комитете также сообщили, что повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне. Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета и т.д.).

Отметим что, авиабилеты доступны к покупке на официальном сайте авиакомпании.