Согласованы меры по плану и выполнению грузоперевозок по ТМТМ в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - 3 марта в Баку состоялось заседание рабочей группы Объединения юридических лиц Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (МА ТМТМ, Средний коридор).

Об этом в понедельник сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

"В заседании приняли участие делегации из 10 стран, в том числе сотрудники железнодорожных администраций стран-членов Ассоциации и высокопоставленные представители транспортных компаний.

На мероприятии было отмечено, что ТМТМ, известный как Средний коридор, за последние годы стал одним из важнейших направлений грузоперевозок в мире. Подчеркнута важность повышения эффективности операций, внедрения цифровых решений и углубления сотрудничества для обеспечения быстрого грузопотока по этому маршруту.

На заседании был заслушан отчет Исполнительного органа Объединения юридических лиц МА ТМТМ по итогам деятельности в 2024 году и анализ перевозок по Транскаспийскому маршруту. Также участники обсудили поправки к тарифным ставкам, утвержденным по ТМТМ в 2025 году, проект соглашения о цифровизации, а также проекты соглашений об организации фидерного сообщения между портами Каспийского моря и обеспечении погрузки фидерны судов.

Стороны согласовали план грузоперевозок по ТМТМ в 2025 году и меры по его выполнению, отметили важность приоритетных контейнерных перевозок в Европу по железной дороге Баку-Тбилиси–Карс.

В заключение был подписан протокол Рабочей группы.

Отметим, что 4 марта в Баку состоится заседание Общего собрания Объединения юридических лиц Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут",- говорится в сообщении АЖД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!