БАКУ /Trend/ - В Баку состоится Центрально-Балтийский региональный бизнес-форум.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на B2B Forum сказала директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева.

"В октябре этого года состоится Центрально-Балтийский региональный бизнес-форум — заключительное мероприятие в Баку. Это будет крупное событие, объединяющее бизнесы из разных стран. В этом году мы также проведем два бизнес-форума в Эстонии и Финляндии", - отметила она.

Л.Сичева подчеркнула, что в сотрудничестве с Caspian Energy Club планируется пригласить наиболее перспективных бизнес-партнеров из Азербайджана в Центрально-Балтийский регион для торговой миссии, в рамках которой запланированы визиты в Латвию, Эстонию и Финляндию.

Отметим, что в Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией. Мероприятие проводится в рамках проекта LEF Network Azerbaijan, при организационной поддержке Caspian Energy Club.