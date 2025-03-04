Эстонская компания оценивает возможности сотрудничества в области солнечных панелей в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Эстонская компания SAI Recruitment OÜ рассматривает возможность сотрудничества с компаниями, которые могут установить солнечные панели и волоконно-оптические кабели в Азербайджане.

Об этом во вторник заявил Trend представитель вышеупомянутой компании Эвальд Гирси.

Э.Гирси отметил, что компания уже более 5 лет успешно работает на рынках Балтики и Германии и занимается поставками солнечных панелей и волоконно-оптических кабелей. В компании трудится более 200 сотрудников.

"Мы ищем партнера, который сможет реализовать нашу продукцию в Азербайджане. В основном, для сотрудничества нам нужны компании, работающие как на оншорах, так и на офшорах", — добавил представитель компании.

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