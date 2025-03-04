Предприняты первые шаги для увеличения поставок казахстанской нефти через Азербайджан – министр

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Казахстаном налажено эффективное сотрудничество в сфере энергетики. Сегодня казахстанская нефть поступает на мировые рынки через Азербайджан.

Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов местным телеканалам, сообщает Trend.

Министр отметил, что с марта 2023 года по конец прошлого года через Азербайджан было транспортировано 2,5 миллиона тонн нефти.

"У нас есть конкретные планы по увеличению этих объемов, и уже сделаны первые шаги в этом направлении", - добавил он.

Министр также рассказал о важности Среднего коридора.

"Средний коридор - это ключевой проект, соединяющий Азербайджан, Казахстан и другие страны региона. Азербайджан и Казахстан играют в нем важную роль. В последние два года между нашими странами было подписано до 40 двусторонних документов, что является отличным свидетельством развития наших отношений. Я уверен, что взаимные визиты вносят огромный вклад в развитие этих отношений", - отметил П.Шахбазов.

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