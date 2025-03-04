Азербайджан и Сербия оценили возможности расширения сотрудничества в экономической сфере

БАКУ /Trend/ - Обсуждено расширение двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в сфере торговли, инвестиций и промышленности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"На встрече в формате видеоконференции с министром экономики Сербии Адрианой Месарович мы поделились мнениями о перспективах совместной деятельности между двумя странами, расширении двустороннего сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и промышленности, а также возможностях укрепления экономического партнерства", - подчеркивается в публикации министра.

По данным Государственного таможенного комитета, в 2024 году объем торговых операций между Азербайджаном и Сербией составил 190,3 миллиона долларов США.

Согласно информации, это на 178,9 миллиона долларов США, или в 16,7 раза больше, чем в 2023 году.

За отчетный период из Азербайджана в Сербию было экспортировано продукции на сумму 181,2 миллиона долларов США. Это на 180,7 миллиона долларов США, или в 366 раз больше, чем в 2023 году.