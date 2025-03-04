Азербайджанские компании играют ключевую роль в развитии Среднего коридора - генсек (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Одну из ключевых ролей в развитии Среднего коридора играет Азербайджан как один из самых активных участников.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил генеральный секретарь Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" Гайдар Абдикеримов в кулуарах заседания по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в Баку.

"Одну из ключевых ролей в обеспечении безопасности Среднего коридора играет Азербайджан, поскольку азербайджанские транспортные компании являются одними из активных участников международного транспортного маршрута и на сегодняшний день вносят значительный вклад в его развитие", - подчеркнул он.

Г. Абдикеримов отметил основную цель маршрута - обеспечение качественного сервиса для потребителей. "С увеличением объема перевозок возрастает и спрос на коридор. Вместе с этим растет потребность в пропускной способности маршрута, что играет важную роль в решении возникающих проблем", - сказал он.

Напомним, что 4 марта в Баку прошло заседание Общего собрания юридических лиц Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут". В мероприятии приняли участие делегации из 10 стран, включая руководителей железнодорожных администраций стран-членов ассоциации, а также представителей транспортных и логистических компаний.

В завершение состоялась церемония подписания соглашений об организации фидерных соединений между портами Каспийского моря и об обеспечении загрузки фидерных судов.