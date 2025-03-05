В этом году в Азербайджане начнет работу "Авторизованный учебный центр Apple"

БАКУ /Trend/ - В 2024 году 4SİM начал сотрудничество с Apple по созданию "Авторизированного учебного центра Apple" в нашей стране, с Esri, ведущей мировой компанией в области геоинформационных систем, в рамках проекта «ArcGİS для студентов», и с Binance - компанией, специализирующейся на блокчейне, web3, криптографии и криптовалюте, в рамках проекта Binance Academy.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации 4SİM Фариз Джафаров на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год.

Он отметил, что в рамках этих программ проводятся учебные сессии, направленные на подготовку местных специалистов и инструкторов.

"В этом году планируется запуск учебного центра. Также 4SİM расширил международное сотрудничество в области искусственного интеллекта, машинного обучения, Интернета вещей, городской трансформации, цифровой торговли и энергетического перехода через партнерство с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в 2024 году. Мы принимали участие в 18 проектах, относящихся к 23 глобальным центрам ВЭФ.

Были предприняты шаги по внедрению "зеленых" технологий и содействию устойчивому развитию. В рамках проекта "Решения искусственного интеллекта в энергетике" в Азербайджане с местными партнерами разработано 40 концепций решений.

Кроме того, был запущен пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта для повышения эффективности энергопотребления и сокращения углеродных выбросов в офисных зданиях и на предприятиях. Совместный отчет о успехах проекта был опубликован на платформе ВЭФ",- добавил Ф.Джафаров.

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